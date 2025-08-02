Частина Херсону опинилася у блокаді через пошкодження мосту: жителів закликають евакуюватися

Наслідки російського удару по Херсону / © скриншот з відео

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Мешканці мікрорайону Корабел у Херсоні опинилися у блокаді через пошкодження автомобільного мосту ударом російського КАБа. Їх закликають евакуюватися.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику.

За його словами, пошкодженим мостом поки що буде складно завезти до цього мікрорайону міста продовольство та інші необхідні в побуті товари.

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Крім цього, як зазначив Прокудін, російським ударом пошкоджено газопровід, тому деякий час мікрорайон буде без «блакитного палива».

«Закликаю людей евакуюватися до інших районів Херсона. Там ви отримаєте всю необхідну допомогу, зокрема щодо проживання», — написав він.

Тим, хто потребує допомоги з переїздом та поселенням, начальник ОВА запропонував звертатися до фахівців обласного контакт-центру за номерами: 0800 101 102 або 0800 330 951.

Також він додав, що українські військові контролюють ситуацію в мікрорайоні.

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«Окупанти, які спробують здійснити будь-які дії, будуть знищені негайно», — запевнив Олександр Прокудін.

До свого повідомлення начальник Херсонської ОВА додав відео, на якому видно наслідки ворожого удару.

На опублікованих кадрах видно пошкоджене дорожнє полотно, обгорілу автівку та пожежі в районі атаки.

Дата публікації 23:06, 02.08.25 Кількість переглядів 2 В Херсонській ОВА показали наслідки російського удару по мосту

Нагадаємо, командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман» зазначив, що пошкодження російським авіаударом автомобільного мосту в Херсоні, який з’єднує центр із Корабельним мікрорайоном (також відомим як «Острів»), ставить під загрозу повторної окупації південну частину міста.

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