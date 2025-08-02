ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
1 хв

Частина Херсону опинилася у блокаді через пошкодження мосту: жителів закликають евакуюватися

Окрім автомобільного мосту, російським ударом пошкоджено також газопровід, тому деякий час мікрорайон Херсону буде без «блакитного палива».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
удар по Херсону

Наслідки російського удару по Херсону / © скриншот з відео

Мешканці мікрорайону Корабел у Херсоні опинилися у блокаді через пошкодження автомобільного мосту ударом російського КАБа. Їх закликають евакуюватися.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику.

За його словами, пошкодженим мостом поки що буде складно завезти до цього мікрорайону міста продовольство та інші необхідні в побуті товари.

Крім цього, як зазначив Прокудін, російським ударом пошкоджено газопровід, тому деякий час мікрорайон буде без «блакитного палива».

«Закликаю людей евакуюватися до інших районів Херсона. Там ви отримаєте всю необхідну допомогу, зокрема щодо проживання», — написав він.

Тим, хто потребує допомоги з переїздом та поселенням, начальник ОВА запропонував звертатися до фахівців обласного контакт-центру за номерами: 0800 101 102 або 0800 330 951.

Також він додав, що українські військові контролюють ситуацію в мікрорайоні.

«Окупанти, які спробують здійснити будь-які дії, будуть знищені негайно», — запевнив Олександр Прокудін.

До свого повідомлення начальник Херсонської ОВА додав відео, на якому видно наслідки ворожого удару.

На опублікованих кадрах видно пошкоджене дорожнє полотно, обгорілу автівку та пожежі в районі атаки.

Нагадаємо, командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман» зазначив, що пошкодження російським авіаударом автомобільного мосту в Херсоні, який з’єднує центр із Корабельним мікрорайоном (також відомим як «Острів»), ставить під загрозу повторної окупації південну частину міста.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie