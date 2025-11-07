Частина Конотопа залишилася без опалення: причина неочікувана

Опалення / © unsplash.com

Реклама

У Конотопі сталася серйозна аварія. Частина мікрорайону «Мир» залишилася без тепла на ніч.

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

За словами очільника міста, причиною аварії став стрибок напруги, який стався під час перемикання черг електропостачання. Внаслідок цього вийшло з ладу критично важливе електрообладнання на одній з котелень міста.

Реклама

Хто залишився без опалення

Наразі без теплопостачання залишаються мешканці частини мікрорайону «Мир».

Йдеться про будинки в районі кінотеатру та в районі за «Пасажем».

Мер повідомив, що, на жаль, відновити обладнання вночі неможливо.

«Роботи вдасться виконати лише вдень, тобто завтра. Вже від самого ранку фахівці КП „Теплогарант“ робитимуть усе можливе, щоб пошкоджені комунікації та обладнання замінити на нове», — заявив Семеніхін.

Реклама

Міський голова запевнив, що тримає питання відновлення електрообладнання і теплопостачання на особистому контролі.

Нагадаємо, раніше фахівці пояснили, які будівлі найвразливіші під час блекаутів і чому.