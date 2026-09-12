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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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231
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Частина квартир в Україні здешевшала на 30%: як війна змінила ринок

Українці частіше обирають низькі поверхи та автономні будинки, водночас квартири на останніх поверхах продаються зі знижкою до 30%.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Багатоповерхівка

Багатоповерхівка

Безпекові ризики та загроза відключень світла суттєво змінили пріоритети українців під час вибору житла. Покупці й орендарі тепер звертають увагу не лише на локацію чи вартість квадратного метра, а й на поверх, автономність будинку та наявність резервного живлення.

Про це розповіла президентка Асоціації фахівців з нерухомості Олена Гайдамаха в етері «Київ24».

Найбільшу привабливість для покупців зараз мають монолітно-каркасні будинки, водночас житло на вищих поверхах стрімко втрачає популярність.

Квартири нижче 10 поверху стали основними фаворитами ринку.

За словами фахівчині з нерухомості, квартири на останніх поверхах зараз продати найважче, через що продавці змушені знижувати ціни — їхня вартість може бути на 20–30% нижчою за середню ринкову.

Для яких поверхів найбільша загроза

Авіаційний експерт Валерій Романенко в коментарі ТСН.ua розповідав, що загроза влучання «Шахеда» у висотний будинок Києва дуже висока.

«У нас „свічок“ стільки побудували в Києві, що вірогідність ураження досить висока. Тим паче, що їх нема на старих радянських цифрових картах, якими, власне, і прокладаються маршрути крилатих ракет і дронів. Висотної забудови дуже багато. Найчастіше висота польоту дронів становить приблизно 50 метрів (плюс-мінус 10 м). Тобто найбільша загроза для квартир між 14 та 18 поверхами. Більшість «Шахедів» саме туди влучає. Принаймні за кілометр від мого будинку було влучання дрона в багатоповерхівку, а зона влучання — 15–16 поверхи», — розповідає він.

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