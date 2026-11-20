Частина Києва - без світла через атаку РФ / © Associated Press

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Сьогодні, 20 листопада, через масовану російську атаку частина жителів п’яти районів Києва залишилася без електропостачання, а в інших частинах міста запровадили екстрені відключення.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Знеструмлення зафіксовані у Печерському, Солом’янському, Голосіївському, Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

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За даними компанії, в інших районах Києва застосовані екстрені відключення електроенергії через пошкодження енергетичного обладнання та перевантаження мереж.

Нагадаємо, уночі росіяни в кілька хвиль атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок атаки виникли пожежі в Оболонському, Подільському та Голосіївському районах столиці.

Унаслідок нічної атаки балістикою, якої росіяни завдали по Києву, загинули та постраждали люди. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що близько половини постраждалих доправили до лікарні.

«Наразі відомо про трьох загиблих. За попередньою інформацією, це працівники „Київводоканалу“, — зазначив Кличко.

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Також відомо про 15 постраждалих, сімох із яких довелося госпіталізувати. Іншим постраждалим допомогу надають на місці.

Крім того, внаслідок обстрілу в місті пошкоджені три мости. У столиці запровадили тимчасові зміни в роботі громадського транспорту через ворожу атаку.

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