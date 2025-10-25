Частина Львова третій день без води: що сталося

Водопостачання

У Львові сталася ще одна аварія на магістральному водогоні — цього разу в районі села Домажир. Через пошкодження трубопроводу під час наповнення системи різко впав тиск води, що спричинило перебої у водопостачанні міста.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Як повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, причиною інциденту став новий витік на іншій ділянці водогону, розташованій через річку від місця. Там, як відомо, напередодні ліквідували попередню аварію.

«Через цю ситуацію тиск у системі наразі недостатній для стабільної подачі води до міста. Аварійні бригади вже виїхали на місце та приступають до ліквідації пошкодження», — зазначив Москаленко.

Разом із фахівцями «Львівводоканалу» та департаменту житлово-комунального господарства чиновник координує роботи безпосередньо на місці події.

Поки триває ремонт, у місті продовжують працювати водовозки, які забезпечують мешканців технічною водою.

У мерії перепросили за тимчасові незручності та пообіцяли повідомити більше деталей найближчим часом.

