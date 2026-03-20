Частина областей України — без світла через удари, а в частині діють графіки: деталі

Ситуація в енергосистемі залишається напруженою. Графіки погодинних відключень діятимуть сьогодні до 22:00.

Ірина Лаб'як
У чотирьох областях України 20 березня частково немає електроенергії через російські удари. Водночас у низці регіонів діють графіки погодинних відключень світла, які ввечері зачеплять споживачів по всій країні.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській і Харківській областях тимчасово залишилася без електроенергії.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити електропостачання для всіх абонентів.

Від 08:00 і до кінця доби в усіх регіонах України діють обмеження потужності для промислових споживачів. Крім того, у низці областей, а у вечірній час — по всій країні до 22:00, діятимуть погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів. Інформацію про графіки та тривалість відключень за конкретною адресою слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

«Просимо споживачів, за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему», — закликали в Міненерго.

Нагадаємо, напередодні у ДТЕК пояснили, що 19 березня в Україні діяли графіки обмежень та аварійні відключення світла через пошкодження мереж передавання, дефіцит сонячної генерації у зв’язку з хмарністю та через плановий ремонт енергоблоків АЕС. Енергосистема наразі не здатна передати необхідні обсяги електрики.

