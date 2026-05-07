Частина областей України без світла через удари РФ: яка ситуація в енергосистемі

У четвер, 7 травня, РФ знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли без світла тимчасово залишилися частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях.

Енергетики працюють у посиленому режимі та цілодобово ліквідовують наслідки пошкоджень, аби якомога швидше повернути електропостачання всім абонентам.

Водночас в енергосистемі повідомляють, що на сьогодні запровадження графіків відключень не прогнозується. Українців закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах обленерго.

Також споживачів просять переносити активне використання електроенергії на денний період — з 10:00 до 17:00. Увечері, з 18:00 до 22:00, рекомендують ощадливо користуватися електроприладами, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Раніше йшлося про те, що через нові удари РФ по критичній інфраструктурі українські міста можуть залишатися без водопостачання від кількох тижнів до кількох місяців. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що найбільші ризики існують для прифронтових областей, а також міст із зношеними водоканалами та слабкими резервними системами. За його словами, у разі серйозних пошкоджень насосних станцій чи водозаборів відновлення може бути тривалим через складність заміни обладнання. Український лідер Володимир Зеленський, як відомо, також попереджав про можливу загрозу атак РФ на системи водопостачання України.

