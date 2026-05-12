- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 339
- Час на прочитання
- 1 хв
Частина областей України сидить без світла через негоду та Росію
Планові графіки відключень світла на 12 травня не прогнозуються.
Унаслідок бойових дій частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомили в Міненерго.
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
«Через негоду без електропостачання залишаються споживачі у Закарпатській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням», — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, частина Донбасу залишилася без світла. Про відключення світла також повідомляли в Маріуполі, Бердянську, Мелітополі та прилеглих населених пунктах. У деяких районах електроенергія з’являлася на короткий час, після чого знову зникала. Подекуди виникли проблеми з водопостачанням.