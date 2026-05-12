Частина областей України сидить без світла через негоду та Росію

Росія вчергове атакувала енергетику низки регіонів України

Доповнено додатковими матеріалами

Унаслідок бойових дій частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомили в Міненерго.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

«Через негоду без електропостачання залишаються споживачі у Закарпатській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, частина Донбасу залишилася без світла. Про відключення світла також повідомляли в Маріуполі, Бердянську, Мелітополі та прилеглих населених пунктах. У деяких районах електроенергія з’являлася на короткий час, після чого знову зникала. Подекуди виникли проблеми з водопостачанням.

