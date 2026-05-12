Укрaїнa
339
1 хв

Частина областей України сидить без світла через негоду та Росію

Планові графіки відключень світла на 12 травня не прогнозуються.

Анастасія Павленко
Росія вчергове атакувала енергетику низки регіонів України

Доповнено додатковими матеріалами

Унаслідок бойових дій частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомили в Міненерго.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

«Через негоду без електропостачання залишаються споживачі у Закарпатській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, частина Донбасу залишилася без світла. Про відключення світла також повідомляли в Маріуполі, Бердянську, Мелітополі та прилеглих населених пунктах. У деяких районах електроенергія з’являлася на короткий час, після чого знову зникала. Подекуди виникли проблеми з водопостачанням.

