Частина областей України залишилася без світла: що відомо

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На ранок 8 липня частина споживачів у шести областях України залишається без електропостачання через російські обстріли енергетичної інфраструктури. Водночас на Хмельниччині аварійні відключення спричинила негода.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

За даними відомства, через бойові дії та пошкодження енергетичних об’єктів без світла тимчасово залишаються споживачі у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Енергетики цілодобово проводять аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання.

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Крім того, на Полтавщині під час виконання ремонтних робіт російський безпілотник атакував службовий автомобіль енергетиків. Внаслідок удару троє працівників дістали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували, медики надають потерпілим потрібну допомогу.

Окремо через непогоду без електропостачання залишаються 10 населених пунктів Хмельницької області. На місці працюють ремонтні бригади.

У Міненерго зазначили, що станом на 8 липня застосування графіків відключень електроенергії не прогнозується. Водночас, українців закликають за можливості переносити активне споживання електроенергії на денну годину — з 11:00 до 15:00.

Як ми писали, окуповані райони Херсонщини та Криму залишилися без електропостачання. Російська окупаційна влада заявила про атаку на енергетичну інфраструктуру та звинуватила Україну. Без світла, за повідомленнями російських джерел, опинилися зокрема Сімферополь, Керч, Феодосія, Джанкой та Євпаторія. Причини та масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

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