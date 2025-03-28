Частина обмежено придатних досі не пройшли повторну ВЛК: що їм загрожує і коли почнуть карати

ВЛК для обмежено придатних / © ТСН.ua

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Військовозобов'язані українці віком від 25 до 60 років, яких раніше визнали обмежено придатними, мають пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня 2025 року. Якщо вони проігнорують цю вимогу, їх оголосять у розшук.

Про це передає "Житомир.info" з посиланням на Житомирський обласний ТЦК.

У ТЦК нагадали, що 12 лютого 2025 року президент підписав закон, який зобов'язує військовозобов'язаних, які були визнані обмежено придатними або не придатними в мирний час, пройти повторну ВЛК.

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Зазначається, що направлення на ВЛК можна отримати не тільки шляхом особистого прибуття до ТЦК, а через електронний кабінет.

"Якщо військовозобов'язаний зареєстрований у застосунку "Резерв+", він може сформувати запит на отримання направлення. В цей день начальник РТЦК підписує направлення електронним ключем, і таким чином в телефоні буде направлення для проходження ВЛК", – розповідає начальник відділу військового обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК Віктор Полторакін.

За його словами, якщо обмежено придатний військовозобов'язаний не пройде повторно ВЛК, то за це йому загрожує штраф. Крім того, від 6 червня 2025 року такі ухилянти автоматично будуть передані у розшук, як порушники правил військового обліку.

"Відповідальність за таке порушення – це сплата штрафу в розмірі 17 тис. грн", – сказав Віктор Полторакін. Тому в Житомирському обласного ТЦК та СП закликають не відкладати, а пройти ВЛК, щоб не отримати штраф.

"Якщо людина має статус інвалідності, то звільняється від проходження повторного медичного огляду. Я хочу зазначити, що не потрібно затягувати з розв'язуванням питання, тому що пропускна спроможність військово-лікарської комісії близько 50 людей в день. Якщо люди будуть думати, що вони встигнуть пройти в останні дні або тижні, то може бути таке, що не встигнуть, і провина буде на військовозобов'язаному", – попередив Полторакін.

Раніше ми писали, скільком ухилянтам в Україні заблокували рахунки.

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