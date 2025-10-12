Частина Одещини без світла та води: що сталося

Блекаут / © Reuters

У ніч проти неділі, 12 жовтня, російські окупанти атакували Одеську область дронами-камікадзе. Вранці стало відомо, що частина Білгород-Дністровського міста та району залишилася без електро- та водопостачання.

Про це повідомила Білгород-Дністровська міська рада.

Оскільки робота насосних станцій залежить від електропостачання, у багатьох оселях також зникла вода.

У ДТЕК запевнили, що фахівці вже працюють на місці, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки мешканців.

Водопостачання обіцяють відновити сьогодні о 12:30.

Близько 3 години ночі у ПС України повідомляли про рух ворожих БпЛА типу «Шахед» з акваторії Чорного моря у напрямку саме Білгород-Дністровського району Одещини.

Нагадаємо, вранці 12 жовтня вся Донецька область також залишилася без світла внаслідок цілеспрямованого російського удару по енергетичній інфраструктурі. Фахівці вже розпочали ремонтні роботи, однак точні терміни відновлення поки невідомі. Для підтримки мешканців в області працюють «Пункти незламності».