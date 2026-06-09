Частина пенсіонерів може отримувати додатково по тисячі щомісяця: як це зробити

Пенсія

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В Україні діють оновлені правила соціальної підтримки багатодітних родин. Пенсіонери мають право на щомісячну пожиттєву надбавку до пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Сума щомісячної доплати становить близько 908-1038 гривень. Крім того, багатодітні матері цієї категорії мають право на достроковий вихід на пенсію, повідомляє ПФУ.

Хто має праву на виплату за багатодітність

Право на фінансову підтримку мають громадяни, які виховали щонайменше п’ятьох дітей до досягнення ними шестирічного віку. При цьому держава враховує як рідних, так і офіційно всиновлених дітей. Обов’язковою технічною умовою для отримання доплати є наявність необхідного страхового стажу, що дозволив призначити особі основну пенсію.

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У Пенсійному фонді окремо наголошують, що право на виплату мають не лише жінки. Якщо багатодітна мати з якихось причин не скористалася відповідною пільгою або не оформлювала цю надбавку, право на її отримання переходить до батька. Головне — щоб він зміг документально підтвердити факт виховання п’ятьох або більше дітей до шестирічного віку. Крім того, багатодітні матері цієї категорії мають законну можливість скористатися правом на достроковий вихід на заслужений відпочинок.

Про які виплати йдеться

Розмір щомісячної надбавки за особливі заслуги перед Україною наразі становить від 35 до 40% від мінімального прожиткового рівня 2595 гривень. Ця сума виплачується разом із базовою пенсією та має довічний характер.

Для призначення цієї надбавки пенсіонеру необхідно самостійно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Оскільки інформація про виховання дітей та склад родини міститься у державних цифрових реєстрах не в повному обсязі, автоматично виплату призначити не можуть, пояснює видання «На пенсії».

Які документи треба, щоб оформити доплату

Для успішного оформлення надбавки у ПФУ необхідно надати такий пакет документів:

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Паспорт громадянина України. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН). Свідоцтва про народження всіх дітей. Офіційні документи, які підтверджують факт виховання дітей до шестирічного віку (довідки з місця проживання, акти обстеження тощо). Документи, що підтверджують наявний страховий стаж водія.

Сума у 908-1038 гривень стане вагомим щомісячним додатком до основного пенсійного забезпечення. Оскільки виплата не нараховується автоматично, багатодітним батькам варто завчасно зібрати необхідні свідоцтва та довідки і звернутися до ПФУ, аби захистити своє законне право на додаткову допомогу.

Нагадаємо, через одну поширену помилку ПФУ масово відмовляє українцям у виплатах. Про цю пенсійну пастку читайте тут.

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