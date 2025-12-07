Частина регіонів України залишилася без світла після нічних атак РФ: подробиці

Відключення світла / © ТСН

Внаслідок нічних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі на Полтавщині та Чернігівщині деякі українські регіони залишилися без електропостачання. Енергетики роблять усе можливе, щоб відновити світло якомога швидше.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України у Telegram.

Станом на ранок 7 грудня ворог атакував об’єкти енергетики в місті Кременчук та інших частинах Полтавської та Чернігівської областей. Внаслідок цього у ряді населених пунктів стався тимчасовий перерив електропостачання.

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень для населення, а також обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу. Час та обсяг обмежень можуть коригуватися залежно від оперативної ситуації та роботи енергетиків.

Актуальну інформацію щодо відключень можна дізнатися на офіційному порталі Міністерства енергетики.

