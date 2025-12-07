ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
433
1 хв

Частина регіонів України залишилася без світла після нічних атак РФ: подробиці

Енергетики працюють над відновленням світла після нічної атаки

Наталія Магдик
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

Внаслідок нічних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі на Полтавщині та Чернігівщині деякі українські регіони залишилися без електропостачання. Енергетики роблять усе можливе, щоб відновити світло якомога швидше.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України у Telegram.

Станом на ранок 7 грудня ворог атакував об’єкти енергетики в місті Кременчук та інших частинах Полтавської та Чернігівської областей. Внаслідок цього у ряді населених пунктів стався тимчасовий перерив електропостачання.

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень для населення, а також обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу. Час та обсяг обмежень можуть коригуватися залежно від оперативної ситуації та роботи енергетиків.

Актуальну інформацію щодо відключень можна дізнатися на офіційному порталі Міністерства енергетики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на неділю, 7 грудня, для столиці та всіх регіонів України.

433
