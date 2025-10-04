ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
541
Час на прочитання
1 хв

Частина Рівного залишилася без світла: що відомо

За даними місцевої влади, сталася аварі на електромережах.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © УНІАН

У суботу, 4 жовтня, в Рівному частина абонентів наразі залишилася без електропостачання. Причиною називають через технічні причини.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Енергетики працюють над вирішенням цієї проблеми. Перебуваю з ними на зв'язку. За попередніми прогнозами, світло в оселі рівнян вдасться повернути за кілька годин", - повідомив чиновник.

Своєю чергою, в.о. міського голови Рівного Віктор Шакирзян додав, що сталася аварійна ситуація на електромережах. Тимчасово у місті призупинено рух тролейбусів за кількома маршрутами: №1, 2, 3, 7, 10, 11 та 12.

"Такі обмеження є вимушеними та пов’язані з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергетичній інфраструктурі міста, що забезпечує електропостачання для функціонування тролейбусної мережі", - заявив мер Рівного.

Нагадаємо, цієї ночі РФ вдарила по кількох об'єктах електропостачання в Чернігівській області. Зокрема, в самому обласному центрі. У регіоні пошкоджені одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Аварійні відключення світла торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Також діють графіки вимкнень електроенергії.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
541
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie