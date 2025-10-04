Частина Рівного залишилася без світла: що відомо

Відключення світла. / © УНІАН

У суботу, 4 жовтня, в Рівному частина абонентів наразі залишилася без електропостачання. Причиною називають через технічні причини.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Енергетики працюють над вирішенням цієї проблеми. Перебуваю з ними на зв'язку. За попередніми прогнозами, світло в оселі рівнян вдасться повернути за кілька годин", - повідомив чиновник.

Своєю чергою, в.о. міського голови Рівного Віктор Шакирзян додав, що сталася аварійна ситуація на електромережах. Тимчасово у місті призупинено рух тролейбусів за кількома маршрутами: №1, 2, 3, 7, 10, 11 та 12.

"Такі обмеження є вимушеними та пов’язані з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергетичній інфраструктурі міста, що забезпечує електропостачання для функціонування тролейбусної мережі", - заявив мер Рівного.

Нагадаємо, цієї ночі РФ вдарила по кількох об'єктах електропостачання в Чернігівській області. Зокрема, в самому обласному центрі. У регіоні пошкоджені одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Аварійні відключення світла торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Також діють графіки вимкнень електроенергії.

