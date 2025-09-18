Частина шкільних обідів відправляється у сміття: у чому причина

Шкільна їдальня. Ілюстративне зображення / © УНІАН

Після скарг мешканців Миколаєва на незадовільну якість безкоштовних обідів у навчальних закладах міста, керівник місцевого комунально-виробничого підприємства з організації харчування Петро Вашняк визнав, що меню у шкільних їдальнях специфічне і не всім дітям до смаку. Тому частину продуктів доводиться викидати у сміття.

Про це він сказав в коментарі місцевому виданню «Миколаївські вісті».

Обговорення теми якості харчування школярів почалося після того, як місцева жителька Ганна Шевченко опублікувала фото зі шкільної їдальні, поскаржившись на недостатні розміри порцій, брудний посуд та холодну їжу.

Директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування Петро Вашняк у відповідь запевнив, що порції відповідають нормам, а частину страви на фото було просто не видно, бо курячий нагетс лежав поверх картоплі.

Порція обіду в одному з навчальних закладів Миолаєва / © із соцмереж

При цьому він визнав, що частина зауважень батьків справедлива: меню справді специфічне, не всім дітям до смаку.

«Меню складне, не всі діти його сприймають і не всі куштують… У деяких школах, у молодших класах, вчителька заводить дітей у їдальню, пояснює, що це корисно і смачно — тоді вони куштують. А старшокласники заходять, подивляться й можуть навіть не спробувати, просто сідають за стіл, потім розвертаються і йдуть», - зазначив Петро Вашняк.

Він уточнив, що меню затверджене Міністерством охорони здоров’я за рецептурою Євгена Клопотенка, і вони мають його дотримуватись. Через те, що діти відмовляються їсти — значну частину продуктів викидають.

«Працівники їдалень збирають [залишки їжі] у сміття. Серце, звичайно, болить, що велика кількість продуктів не зʼїдається. Це дуже засмучує», - додав він.

Нагадаємо, в Україні планують значно розширити програму безкоштовного гарячого харчування для школярів.