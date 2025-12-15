Відключення світла

Реклама

Частина Славутича тимчасово залишилася без електроенергії через збій у роботі «Чернігівобленерго».

Про це повідомили у Славутицькій міській раді в Telegram.

«Повідомляється, що енергетики працюють, прохання трохи зачекати», — кажуть у Славутицькій міській раді.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що «Укренерго» анонсувало обмеження електропостачання у більшості областей України на завтра, 16 грудня.