Частина Славутича залишилася без електропостачання — яка причина
Електропостачання у Славутичі тимчасово відсутнє через аварію на обладнанні.
Частина Славутича тимчасово залишилася без електроенергії через збій у роботі «Чернігівобленерго».
Про це повідомили у Славутицькій міській раді в Telegram.
«Повідомляється, що енергетики працюють, прохання трохи зачекати», — кажуть у Славутицькій міській раді.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що «Укренерго» анонсувало обмеження електропостачання у більшості областей України на завтра, 16 грудня.