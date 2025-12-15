ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

Частина Славутича залишилася без електропостачання — яка причина

Електропостачання у Славутичі тимчасово відсутнє через аварію на обладнанні.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Відключення світла

Відключення світла

Частина Славутича тимчасово залишилася без електроенергії через збій у роботі «Чернігівобленерго».

Про це повідомили у Славутицькій міській раді в Telegram.

«Повідомляється, що енергетики працюють, прохання трохи зачекати», — кажуть у Славутицькій міській раді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що «Укренерго» анонсувало обмеження електропостачання у більшості областей України на завтра, 16 грудня.

Дата публікації
Кількість переглядів
159
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie