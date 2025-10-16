ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1037
1 хв

Частина української області опинилася без газу через нічну атаку РФ

Через атаку на Полтавщину без газу залишилися 6450 споживачів.

Ірина Лаб'як
Газ / © Pixabay

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська під час атаки на Полтавську область у ніч проти 16 жовтня пошкодили енергетичну інфраструктуру. Без газопостачання залишилися споживачі у шести населених пунктах.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Вночі російська армія завдала комбінованого ракетного удару по території Полтавщини. Під удари потрапила енергетична інфраструктура. Через падіння уламків та прямі влучання пошкоджено об’єкти нафтогазової промисловості.

Минулося без постраждалих. Водночас без газопостачання опинилися 6450 споживачів у шести населених пунктах.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі профільні служби.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 16 жовтня атакували різні регіони України ракетами і безпілотниками. Зокрема, під ворожу атаку потрапила енергетична інфраструктура ДТЕК «Нафтогаз» у Полтавській області. Через це в регіоні була зупинена робота об’єктів газовидобутку.

