Частина українців може втратити пенсії після 1 квітня: що потрібно зробити

Пенсії в Україні

Українські громадяни, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) або виїхали з ТОТ на підконтрольну Україні територію чи за кордон, після 1 квітня цього року можуть втратити пенсійні виплати. Щоб цього не сталося, потрібно повідомити Пенсійний фонд України про факт неотримання ними пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації.

Про це нагадала голова правління ГО «Український центр захисту прав людини» Людмила Денісова.

Припинення виплат у разі неподання такого повідомлення після 1 квітня 2026 року передбачено постановою Кабміну від 3 лютого 2026 року № 126.

Необхідність повідомляти про неотримання виплат від РФ визначена пунктом 144 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Повідомити про факт неотримання пенсії від РФ можна в різний спосіб.

Повідомлення онлайн

Для цього потрібно увійти в особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. У розділі «Дистанційне інформування» потрібно поставити позначку біля відповідного рядка «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації».

Відеоконференцзвʼязок

Можна вийти на відеоконференцзв’язок з працівником Головного управління Пенсійного фонду України. Відповідь на запитання про отримання / неотримання виплат від РФ фіксується в рішенні про встановлення / не встановлення особи за результатом відеоідентифікації.

Поштове відправлення

Для повідомлення можна надіслати поштове відправлення або поштове відправлення з оголошеною цінністю.

Особа, яка тимчасово перебуває за кордоном, може надіслати на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, де вона перебуває на обліку як одержувач виплат:

повідомлення про отримання / неотримання виплат від РФ (у довільній формі) разом із посвідченням про перебування серед живих

або

зазначити необхідну інформацію в заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії та надіслати її разом із посвідченням про перебування в живих і додатковими документами.

Особисте подання заяви

Громадяни України можуть звернутися в сервісний центр Пенсійного фонду України із заявою про призначення, перерахунок, поновлення, продовження пенсії (щомісячного довічного грошового утримання).

Нагадаємо, від 1 квітня розпочнеться традиційний перерахунок виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати. Ця процедура зазвичай відбувається автоматично, але має чимало підводних каменів.