Частина вчителів може втратити відстрочку від мобілізації: у чому причина

Мобілізація / © ТСН.ua

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Частина педагогів-чоловіків у серпні ризикує втратити право на відстрочку від мобілізації, якщо інформація про них у профільній державній системі залишиться неактуальною.

Про це повідомили на офіційній сторінці технічної підтримки автоматизованого комплексу освітнього менеджменту (АІКОМ-2) у Facebook.

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Відстрочка від мобілізації для вчителів — що варто знати

Як зазначають у відомстві, станом на зараз інформацію про працівників, яким необхідно подовжити відстрочки, з АІКОМ-2 вже передали до Міністерства оборони України. Упродовж 29–30 липня в застосунку «Резерв+» у користувачів має автоматично оновитися термін чинної відстрочки.

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Якщо ж станом на 31 липня термін відстрочки не буде подовжений, вчителям радять негайно звернутися до ЦНАПу або ТЦК та СП із документами, щоб з’ясувати причину й особисто оформити подовження.

«Наразі Міністерство оборони здійснює подовження на основі першого етапу перевірки працівників з АІКОМ, а саме за ознакою наявності підписаного директором ЗЗСО процесу "Підтвердження умов відстрочки педагогічного працівника"», — зазначають у АІКОМ-2.

Також додали, що у серпні розпочнеться другий етап перевірки: фахівці з’ясовуватимуть, чи дотримані всі умови для збереження відстрочки та чи повністю актуалізовано дані про освітянина.

Для збереження права на відстрочку в системі обов’язково мають бути вказані такі дані:

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ПІБ, РНОКПП та дата народження працівника;

посада та тип посади (педагогічний працівник);

основне місце роботи;

сумарна кількість педагогічних ставок;

ЄДРПОУ та назва платника зарплати (бухгалтерський облік).

У разі ігнорування цих вимог з боку адміністрації закладу освітяни можуть залишитися без броні.

«Якщо до вересня необхідні дані про працівника не будуть заповнені з допомогою процесу "Оновлення інформації про працівника", то надану відстрочку можуть скасувати, навіть якщо зараз її вже подовжено і світиться новий термін», — наголошують в АІКОМ-2.

З огляду на це директорам шкіл наполегливо радять перевірити інформацію про своїх співробітників в окремому звіті «Перевірка підстав для відстрочки педагогічних працівників ЗЗСО» та за необхідності вчасно внести корективи.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, після завершення навчання у коледжі право на відстрочку від мобілізації припиняється. Якщо випускника ще не зараховано до закладу вищої освіти, між двома етапами навчання виникає період, коли його можуть мобілізувати за відсутності інших законних підстав для відстрочки.

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Також в Україні змінився порядок автоматичного подовження відстрочки від мобілізації для військовозобов’язаних батьків дітей з інвалідністю віком до 18 років.

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