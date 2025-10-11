ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1113
1 хв

Частина великого обласного центру опинилася без світла після атаки РФ: деталі

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Олена Капнік
Відключення світла.

Вночі 11 жовтня у Одесі частково зникло електропостачання через нічну російську атаку. Також відключення світла фіксують в Одеському районі.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

“У частині Одеси та Одеського району зникло світло через аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання“, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в частині Приморського, Пересипського, Хаджибейського, Київського та Одеського районів сталася аварія в мережі.

У компанії наголошують, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, напередодні РФ масовано атакувала енергетику України. У низці областей та в Києві запроваджували графіки відключення світла. Була знеструмлена значна кількість споживачів у місті Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Також агресорка Росія вдарила по теплоелектростанції ДТЕК. Через атаку серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Пів Києва та Київської області залишилися без електрики.

