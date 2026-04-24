Частина воїнів поранені, деяких повернули з в’язниць Чечні: деталі нового обміну від Буданова
Україна повернула з російського полону 193 захисників. Серед звільнених — молоді воїни, солдати та офіцери. Кирило Буданов розкрив подробиці про цей обмін.
Україна провела черговий успішний обмін полоненими, у результаті якого 24 квітня додому повернулися 193 військовослужбовці. Для двох бійців визволення збіглося з їхнім днем народження. А деякі військові були незаконно ув’язнені в Чечні.
Про це та інші деталі повідомив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов.
Що відомо про цей обмін
За його словами, цей обмін здійснений за дорученням Президента. Також це є фактично другим етапом «Великоднього обміну». Звільненим захисникам уже надають медичну та психологічну допомогу.
Буданов повідомив, що серед 193 повернених оборонців — солдати та офіцери, які захищали державу на різних напрямках фронту. Також повідомляється, що серед звільнених є поранені. Керівник Офісу Президента окремо відзначив двох іменинників — Вадима та Івана, які повернулися з полону саме 24 квітня.
«На волі ― багато молодих українських вояків 2000 року народження, солдати й офіцери, які боронили нашу державу на всіх напрямках фронту, є поранені. Частина звільнених перебували в незаконному ув’язненні в Чечні. Мої вітання усім нашим воїнам та їхнім рідним, хто дочекався цього дня. Як я й казав, ми продовжуємо визволяти своїх ― попри все», — повідомив Буданов.
Кирило Буданов підкреслив, що робота над поверненням усіх полонених триває, аби кожна родина, яка чекає, врешті отримала добру звістку.
Нагадаємо, 24 квітня, відбувся черговий обмін полоненими з РФ. 193 військових Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Нацполіції і Державної спеціальної служби транспорту повернулися в Україну з полону РФ.
Президент Володимир Зеленський раніше вже заявляв, що Україна чекає на ще на один обмін полоненими з Росією найближчим часом.
Варто зауважити, що попередній масштабний обмін полоненими між сторонами відбувся 11 квітня. Перед Великоднем додому повернулися 175 українців. Вдалось повернути 12 військовополонених 1-го корпусу НГУ «Азов».