Грошові перекази / © Pexels

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Для українських ФОПів у 2026 році самого контролю за річним доходом уже недостатньо. Банки також аналізують рух коштів на підприємницьких рахунках, тому різке збільшення оборотів або нетипова операція може стати підставою для додаткової перевірки.

Про це розповідає юрист Богдана Янків.

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За її словами, підприємцям варто враховувати щонайменше три показники: встановлений податковим законодавством ліміт доходу, банківські пороги для автоматичного проведення операцій та індивідуальну оцінку фінансової активності клієнта.

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Які річні ліміти діють для ФОП

Перший показник — максимальний річний дохід для платників єдиного податку. У 2026 році він становить:

1 група — 1 444 049 грн на рік;

2 група — 7 211 598 грн;

3 група — 10 091 049 грн.

Якщо умовно розділити ці суми на 12 місяців, отримаємо близько 120 тисяч гривень для першої групи, 600 тисяч — для другої та 840 тисяч — для третьої.

Однак це лише орієнтир. ФОП не зобов’язаний щомісяця отримувати однаковий дохід — важливо не перевищити річний ліміт.

Водночас навіть операції в межах дозволеного річного доходу можуть викликати запитання банку. Наприклад, якщо підприємець кілька місяців мав оборот близько 100 тисяч гривень, а потім раптово провів через рахунок мільйон, банк може попросити пояснити походження та призначення коштів.

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Які суми банки можуть проводити автоматично

Окремі пороги стосуються банківського контролю. Вони передбачені меморандумом, до якого приєдналися великі українські банки.

Від 14 серпня 2026 року для автоматичного проведення переказів встановлені такі межі:

ФОП 1 групи — до 600 тисяч грн на місяць ;

ФОП 2–3 груп — до 3 млн грн ;

юридичні особи — до 5 млн грн.

Від 14 листопада 2026 року ці пороги мають стати нижчими:

для ФОП 1 групи — до 400 тисяч грн ;

для ФОП 2–3 груп — до 1 млн грн ;

для юридичних осіб — до 2 млн грн.

Це не означає, що більший платіж автоматично буде заблокований. Операцію можуть провести після додаткової перевірки. Водночас банк може попросити документи, які підтверджують походження грошей та мету платежу.

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Банк оцінює не лише суму, а й поведінку ФОП

Є ще один фактор, який не має вигляду окремого офіційного ліміту. Банк аналізує фінансову поведінку конкретного підприємця та порівнює операції з його звичайними оборотами.

Для ФОП, який давно працює, поступово нарощує дохід і регулярно сплачує податки, великі суми можуть виглядати цілком логічно.

Натомість значний оборот одразу після відкриття рахунку або різке збільшення операцій після тривалого періоду бездіяльності може привернути більше уваги. Те саме стосується нетипових операцій або рахунків, які можуть мати ознаки транзитного використання.

Які документи варто мати ФОПам

Щоб за потреби підтвердити законність великих операцій, підприємцям радять зберігати документи, які пояснюють рух коштів. Це можуть бути договори, рахунки, акти виконаних робіт, накладні, декларації та інші документи, що підтверджують реальність господарської діяльності.

Таким чином, у 2026 році ФОПам варто орієнтуватися не лише на свій річний податковий ліміт. Важливо також враховувати банківські правила та те, наскільки незвичними для конкретного рахунку виглядають певні операції.

Податкова посилює контроль за доходами українців — останні новини

Нагадаємо, у 2026 році Державна податкова служба планує провести перевірки близько тисячі фізичних осіб та підприємців. Водночас аналіз практики попередніх років показує, що кількість позапланових перевірок може бути у 17 разів більшою.

Окрему увагу варто звернути на великі або нетипові перекази на банківські картки. Навіть перекази та подарунки від близьких родичів, які оподатковуються за нульовою ставкою, можуть стати предметом фінансового моніторингу. У разі підозрілої операції банк може запросити документи, що підтверджують походження коштів.

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