Частині українців скасували оплату комуналки: кого торкнувся новий закон

Скасування оплати за комуналку / © ТСН.ua

Цьогоріч в Україні сильно здорожчала комуналка. Однак платити її доведеться не всім. Деяким українцям скасували оплату комунальних послуг.

Хто може не платити за комуналку і як цього домогтися — розповідаємо далі.

Українцям, які є власниками пошкодженого чи зруйнованого житла через повномасштабну війну, скасували оплату комунальних послуг. Крім усього, запровадили механізм автоматичного перерахунку після обстеження житла.

Про це свідчить закон №4825-IX на основі законопроєкту №13155. Сьогодні, 14 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон.

Відповідно до нового закону керуючі компанії раз на три місяці звітуватимуть перед мешканцями за всі отримані кошти.

Відтепер для мешканців пошкодженого чи зруйнованого внаслідок війни житла стане доступним механізм обстеження. Офіційне обстеження майна та висновок стають підставою для автоматичного перерахунку комунальних платежів чи їх зупинення.

Якщо оселя зруйнована чи її експлуатація неможлива через обстріли — власникам можуть скасувати нарахування плати за управління багатоквартирним будинком.

У разі, якщо квартира чи будинок є непридатним для проживання, власникам скасують оплату комунальних послуг.

Власники нерухомості, яка постраждала від війни, отримуватимуть компенсацію. Перед цим будуть визначати порядок обліку збитків.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що понад три мільйони українців мають пошкоджене або зруйноване житло. Значна частина цих людей покинула житло, емігрувала за кордон або переїхала до інших населених пунктів України. Однак вони продовжують отримувати рахунки за комуналку.

Комунальні послуги в Україні: останні новини

Нещодавно у Києві трапився прикрий випадок: у пенсіонера відібрали квартиру через борги за комунальні послуги. Житло виставили на аукціон.

Єдине житло чоловіка можуть продати через заборгованість. За законом кошти від продажу квартири підуть на сплату боргу.

Крім усього, українці досі мають величезні борги за комунальні послуги. Лідером в антирейтингу став Харків. Жителі Харкова заборгували державі 31 млрд грн.