Верховна Рада готується розглягути законопроєкт №14210, яким передбачнно тимчасову заборону на виїзд за межі України для частини чоловіків, заброньованих на період мобілізації та воєнного стану.

Про це повідомив в ефірі «Суспільного» один із авторів законопроєкту, народний депутат Роман Костенко.

За його словами, наразі невідомо, коли саме Рада розглядатиме цю пропозицію, оскільки ще немає порядку денного наступного пленарного засідання.

«Думаю, що це може [відбутися] наступного року, на наступному пленарному засіданні», — сказав він.

Як відомо, у законопроєкті йдеться про заборону виїзду за кордон для тих осіб, які порушили закон про військовий облік та отримали пільгове бронювання на 45 днів для усунення порушення.

«Я вважаю, це справедлива історія. Люди десь там перебували вдома, ховалися і не виконували норму закону щодо оновлення даних. Ми їм дали можливість забронюватись, хоча вони мали б кримінально відповідати», — зауважив Роман Костенко.

За його словами, ухвалення цього законопроєкту повинно стати запобіжником, щоб пільговою бронею не скористалися для виїзду за кордон ті, хто вирішить там залишитися.

Нагадаємо, на кордонах з країнами Європейського Союзу набули чинності нові правила перетину: система автоматичної фіксації в’їзду та виїзду іноземців.