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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1898
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2 хв

Частину працівників спецслужб збираються перевести до ЗСУ: новий законопроєкт

Цей документ покликаний усунути законодавчу прогалину, що блокувала такі переведення.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
До ЗСУ можуть перевести частину працівників ГУР та інших спецслужб

До ЗСУ можуть перевести частину працівників ГУР та інших спецслужб / © ТСН.ua

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про переведення частини працівників спецслужб до ЗСУ. Йдеться про працівників Служби безпеки, Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України.

Відповідний документ № 13346 з’явився на сайті парламенту 4 червня.

Назва документа — Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо уточнення правового регулювання окремих питань проходження військової служби під час воєнного стану.

Згідно з інформацією у пояснювальній записці до законопроєкту, він передбачає переведення частини працівників СБУ, СЗР та ГУР для подальшого проходження військової служби до ЗСУ, з подальшою перепідготовкою.

Зазначається, що такі переведення мали відбутися ще навесні 2024 року — у зв’язку з ухваленням нового на той час закону про мобілізацію. Цей закон, окрім мобілізаційних питань, також створив можливість для СБУ та розвідувальних органів (СЗР, ГУР і розвідка Держприкордонслужби) перевести частину своїх військовослужбовців до ЗСУ та інших військових формувань.

Однак у законодавстві була прогалина — не було механізмів зміни виду військової служби після переведення військовослужбовців до ЗСУ. Ця прогалина заблокувала реалізацію переведень. Наприклад, військові, які служили в СБУ за контрактом, відмовлялися підписувати контракт з Міноборони під час переведення до ЗСУ.

Саме цю ситуацію і має виправити законопроєкт № 13346. Документ передбачає, що військовослужбовці СБУ, СЗР і ГУР, які проходили кадрову військову службу або службу за контрактом, а під час переведення до ЗСУ відмовилися укласти контракт, далі служитимуть у Збройних силах як мобілізовані (вважатимуться такими, що проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період).

До слова, 6 червня Рада схвалила законопроєкт №13229, який дозволить громадянам віком від 60 років укладати контракт на службу в Силах оборони України.

Окрім того, Міноборони України планує запровадити у застосунку «Резерв+» смартконтракти на військову службу. Вступити до лав ЗСУ можна буде, підписавши контракт просто у смартфоні.

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