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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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557
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Частину Україну заллє дощами: синоптики попередили про негоду 17 серпня

Сьогодні, 17 серпня, Україна розпочне тиждень теплою погодою — до +31° на більшій частині країни, хоча захід і північ освіжать дощі та грози.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Після кількох спекотних днів у більшості регіонів стане прохолодніше

Після кількох спекотних днів у більшості регіонів стане прохолодніше / © Unsplash

У понеділок, 17 серпня, в Україні переважатиме тепла погода з мінливою хмарністю. На більшій частині території опадів не прогнозують, однак жителям західних і північних областей може знадобитися парасоля.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Опади прогнозують не на всій території західних і північних областей, а лише місцями.

У центральних, південних та східних регіонах понеділок мине переважно без дощу. На заході мінлива погода можлива в Ужгороді, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку та Рівному. У північних регіонах локальні дощі й грози можливі в Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.

Вітер буде південно-західним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Вночі температура повітря становитиме від +15 до +20 градусів. Удень у більшості областей очікується від +26 до +31.

Погода у Києві та по області

У Києві — температура вночі 18-20 градусів тепла, вночі без істотних опадів, вдень можливий короткочасний дощ, вдень — до 30 градусів тепла.

На Київщині очікується незначна хмарність, вдень очікується дощ, гроза. Температура вночі 15 -20 градусів тепла, вдень близько 30 градусів тепла.

Нагадаємо, синоптики застерігають, що у період від 15 до 25 серпня через тривалу суху погоду на річках у басейнах Дністра (у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях), Сяну (Львівщина) та суббасейну Західного Бугу (Львівська і Волинська області) очікується подальше зниження рівнів води.

Показники можуть впасти до найнижчих значень за весь період спостережень, а на окремих ділянках — навіть нижче за них. Через брак опадів рівень води в річках критично впаде. Дрібні річки місцями можуть пересохнути. Це ускладнить роботу місцевих водоканалів та господарств. Через загрозу оголошено ІІІ (коричневий) рівень небезпеки.

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