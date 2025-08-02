В Україні очікується суха і комфортна температура повітря / © Pixabay

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Сьогодні, 2 серпня, майже по всій країні збережеться суха і тепла погода.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

За прогнозом синоптиків, опади у вигляді короткочасних дощів з грозами локально випадуть лише на крайньому заході, тоді як на решті території — без опадів.

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Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура повітря у більшості областей від +24 до +29 градусів, на півдні та сході до +32, у Карпатах +17…+22 градуси.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вдень у столиці +26…+28 градусів.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у серпні та чи варто очікувати спеку. На відміну від липня, в Україні наприкінці серпня можливі незначні заморозки, але теплих і навіть спекотних днів ще має бути вдосталь.

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