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Частину України накриють дощі, а іншу — задушлива спека: прогноз на 2 серпня
У перші дні серпня погода в Україні у більшості регіонів буде досить комфортною. Але в окремих регіонах сходу та півдня країни температура підніметься до +32 градусів.
Сьогодні, 2 серпня, майже по всій країні збережеться суха і тепла погода.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
За прогнозом синоптиків, опади у вигляді короткочасних дощів з грозами локально випадуть лише на крайньому заході, тоді як на решті території — без опадів.
Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.
Температура повітря у більшості областей від +24 до +29 градусів, на півдні та сході до +32, у Карпатах +17…+22 градуси.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вдень у столиці +26…+28 градусів.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у серпні та чи варто очікувати спеку. На відміну від липня, в Україні наприкінці серпня можливі незначні заморозки, але теплих і навіть спекотних днів ще має бути вдосталь.