Укрaїнa
180
1 хв

Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 18 вересня

Вдень 18 вересня в Україні температура буде на рівні 15-20°, а вночі 7-12°, на південному сході та сході країни — 10-15°.

Катерина Сердюк
Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

У четвер, 18 вересня, в Україні буде хмарно з проясненнями. На більшості території можливі опади.

За даними «Укргідрометцентру», помірні дощі спостерігатимуться:

  • вночі — в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській;

  • вдень — в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Подекуди можливі грози, додають синоптики.

Що ж до західних областей, Житомирської, Київської та Вінницької — без опадів.

«Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у більшості південних та центральних областей вдень пориви 15-20 м/с», — зазначили синоптики.

Раніше ми писали, що у четвер, 18 вересня у західних, північних та більшості центральних областей поступово ставатиме ясніше — дощові хмари відступатимуть, з’явиться сонце.

Температура коливатиметься в межах +15…+20 градусів. Втім на Лівобережжі збережуться опади і повітря стане відчутно прохолоднішим. Можливий поривчастий вітер.

У Києві 18 вересня дощу не прогнозують, проте сильні пориви вітру зроблять погоду менш комфортною. Вдень у столиці очікують до +19 градусів.

