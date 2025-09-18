- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 180
- Час на прочитання
- 1 хв
Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 18 вересня
Вдень 18 вересня в Україні температура буде на рівні 15-20°, а вночі 7-12°, на південному сході та сході країни — 10-15°.
У четвер, 18 вересня, в Україні буде хмарно з проясненнями. На більшості території можливі опади.
За даними «Укргідрометцентру», помірні дощі спостерігатимуться:
вночі — в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській;
вдень — в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Подекуди можливі грози, додають синоптики.
Що ж до західних областей, Житомирської, Київської та Вінницької — без опадів.
«Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у більшості південних та центральних областей вдень пориви 15-20 м/с», — зазначили синоптики.
Раніше ми писали, що у четвер, 18 вересня у західних, північних та більшості центральних областей поступово ставатиме ясніше — дощові хмари відступатимуть, з’явиться сонце.
Температура коливатиметься в межах +15…+20 градусів. Втім на Лівобережжі збережуться опади і повітря стане відчутно прохолоднішим. Можливий поривчастий вітер.
У Києві 18 вересня дощу не прогнозують, проте сильні пориви вітру зроблять погоду менш комфортною. Вдень у столиці очікують до +19 градусів.