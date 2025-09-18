Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 18 вересня

Погода в Україні / © ТСН

У четвер, 18 вересня, в Україні буде хмарно з проясненнями. На більшості території можливі опади.

За даними «Укргідрометцентру», помірні дощі спостерігатимуться:

вночі — в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській;

вдень — в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Подекуди можливі грози, додають синоптики.

Що ж до західних областей, Житомирської, Київської та Вінницької — без опадів.

«Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у більшості південних та центральних областей вдень пориви 15-20 м/с», — зазначили синоптики.

Раніше ми писали, що у четвер, 18 вересня у західних, північних та більшості центральних областей поступово ставатиме ясніше — дощові хмари відступатимуть, з’явиться сонце.

Температура коливатиметься в межах +15…+20 градусів. Втім на Лівобережжі збережуться опади і повітря стане відчутно прохолоднішим. Можливий поривчастий вітер.

У Києві 18 вересня дощу не прогнозують, проте сильні пориви вітру зроблять погоду менш комфортною. Вдень у столиці очікують до +19 градусів.