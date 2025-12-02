Частину України накриють дощі з туманами: прогноз погоди на 3 грудня

Дощ / © Associated Press

У середу, 3 грудня, в Україні збережеться тепла погода, синоптична ситуація не зміниться. Очікується хмарне небо, місцями невеликий дощ та тумани, особливо в центральних і південних областях.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

3 грудня в Україні синоптична ситуація не зазнає відчутних змін, тому й погода збережеться подібною до останніх днів. Країна перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів. Біля земної поверхні погоду зумовлюватиме поле високого тиску з невеликим ростом його значень, на висотах утримуватиметься волога, але трішки прохолодніша від попередньої повітряна маса. Слабкий до помірного вітер віятиме з південного сходу.

Такі фактори сприятимуть захмареному небу, місцями утворенню туманів та мряки; у більшості областей, крім західних, подекуди очікується невеликий дощ. Тепла погода утримається.

Так, у середу буде хмарно. Місцями невеликий дощ, лише в західних областях без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті, у Карпатах, центральних та південних областях місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0… +5, у східних областях та в Карпатах від +3 до -2, вдень +3…+8 градусів; на півдні країни вночі +4…+9, вдень +7…+12 градусів.

Прогноз погоди 3 грудня у Києві та області

У Києві та області 3 грудня буде хмарно. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме 0…+5 градусів, а вдень +3…+8. У Києві вночі буде +2…+4 градуси, вдень +4…+6.

Прогноз погоди в Україні на 3 грудня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, за прогнозом від синоптикині Наталії Птухи, перша декада грудня (1-10 грудня) в Україні буде осінньою та теплою. Метеорологічної зими до кінця тижня очікувати не варто. Погоду формуватиме поле високого тиску з теплою та вологою повітряною масою, що сприятиме хмарності, туманам та мжичці.