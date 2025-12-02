ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
2 хв

Частину України накриють дощі з туманами: прогноз погоди на 3 грудня

Через поле високого тиску 3 грудня в Україні буде тепло, але похмуро.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Дощ

Дощ / © Associated Press

У середу, 3 грудня, в Україні збережеться тепла погода, синоптична ситуація не зміниться. Очікується хмарне небо, місцями невеликий дощ та тумани, особливо в центральних і південних областях.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

3 грудня в Україні синоптична ситуація не зазнає відчутних змін, тому й погода збережеться подібною до останніх днів. Країна перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів. Біля земної поверхні погоду зумовлюватиме поле високого тиску з невеликим ростом його значень, на висотах утримуватиметься волога, але трішки прохолодніша від попередньої повітряна маса. Слабкий до помірного вітер віятиме з південного сходу.

Такі фактори сприятимуть захмареному небу, місцями утворенню туманів та мряки; у більшості областей, крім західних, подекуди очікується невеликий дощ. Тепла погода утримається.

Так, у середу буде хмарно. Місцями невеликий дощ, лише в західних областях без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті, у Карпатах, центральних та південних областях місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0… +5, у східних областях та в Карпатах від +3 до -2, вдень +3…+8 градусів; на півдні країни вночі +4…+9, вдень +7…+12 градусів.

Прогноз погоди 3 грудня у Києві та області

У Києві та області 3 грудня буде хмарно. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме 0…+5 градусів, а вдень +3…+8. У Києві вночі буде +2…+4 градуси, вдень +4…+6.

Прогноз погоди в Україні на 3 грудня / © Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 3 грудня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, за прогнозом від синоптикині Наталії Птухи, перша декада грудня (1-10 грудня) в Україні буде осінньою та теплою. Метеорологічної зими до кінця тижня очікувати не варто. Погоду формуватиме поле високого тиску з теплою та вологою повітряною масою, що сприятиме хмарності, туманам та мжичці.

Дата публікації
Кількість переглядів
47
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie