У низці областей очікуються грози / © pixabay.com

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Сьогодні, 3 червня, в багатьох областях України очікується негода. Вдень грози накриють західні, північні області та Вінниччину. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

За даними синоптиків, місцями можливий град і шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

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На Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині прогнозують сильні дощі.

Раніше синоптики повідомили, що сьогодні буде тепло, однак у низці областей очікуються дощі.

Раніше синоптики поділилися прогнозом погоди на червень. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що нинішній червень в Україні — місяць «мокрий». Дощитиме часто, за винятком південних областей. Буде тепло, інколи навіть жарко, але 30-градусної спеки не відчуємо.