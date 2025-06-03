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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Частину України накриють грозові дощі — який рівень небезпеки оголошено

Сьогодні, 3 червня, у низці регіонів вируватиме негода. Синоптики попередили про небезпеку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У низці областей очікуються грози

У низці областей очікуються грози / © pixabay.com

Сьогодні, 3 червня, в багатьох областях України очікується негода. Вдень грози накриють західні, північні області та Вінниччину. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

За даними синоптиків, місцями можливий град і шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

На Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині прогнозують сильні дощі.

Раніше синоптики повідомили, що сьогодні буде тепло, однак у низці областей очікуються дощі.

Раніше синоптики поділилися прогнозом погоди на червень. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що нинішній червень в Україні — місяць «мокрий». Дощитиме часто, за винятком південних областей. Буде тепло, інколи навіть жарко, але 30-градусної спеки не відчуємо.

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Дата публікації
Кількість переглядів
344
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