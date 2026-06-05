Частину України накриють грозові шквали: прогноз на 6 червня

До України йде літнє тепло / © Associated Press

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Погода в Україні впродовж 6 червня буде по-літньому теплою. Проте у багатьох областях місцями ймовірні короткочасні дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«У денні години очікується температура повітря +22+27 градусів. Свіжіше — у західній половині, вищі градуси — у південній», — зазначила вона.

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За даними синоптикині, короткочасні дощі, подекуди з грозами, найбільш ймовірні в західних, північних областях та на Вінниччині.

На решті території або без істотних опадів, або незначні.

Погода у Києві 6-7 червня

У Києві тепліше в суботу, до +26 градусів, у неділю посвіжішає до +23 градусів. Періодичні дощі очікуються і 6, і 7 червня у столиці.

Раніше керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначав, що погода переходить на літній режим. Балканські повітряні потоки вже принесли до України тепло та вологу. Водночас потужний північно-східний антициклон спрацював як «щит», заблокувавши атлантичні циклони на сході, тому потепління йде поступово, а погода залишається малодинамічною.

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