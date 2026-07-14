ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
1 хв

Частину України накриють грози: де оголосили жовтий рівень небезпеки

На Прикарпатті, Закарпатті та південному сході країни очікуються грози, через що оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Гроза

Гроза / © pexels.com

Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні погодні явища 15 липня. На Прикарпатті, Закарпатті та південному сході країни прогнозують грози, оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Небезпечні погодні явища 15 липня. / © Укргідрометцентр

Небезпечні погодні явища 15 липня. / © Укргідрометцентр

Синоптики зазначають, що вдень 15 липня грози очікуються у Прикарпатті, Закарпатті та південно-східних областях України.

За даними Укргідрометцентру, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Нагадаємо, вже після 17 липня до України повернеться аномальна спека. За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, вдень температура сягатиме 33 градусів, а на Донбасі та в південних регіонах повітря розпечеться до 36 градусів. Водночас 19 та 20 липня у західних і північних областях пройдуть шквалисті зливи з градом, тоді як на південному сході стрімко зросте рівень пожежної небезпеки в лісових екосистемах.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
108
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie