Частину України накриють грози: де оголосили жовтий рівень небезпеки

Гроза / © pexels.com

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Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні погодні явища 15 липня. На Прикарпатті, Закарпатті та південному сході країни прогнозують грози, оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Небезпечні погодні явища 15 липня. / © Укргідрометцентр

Синоптики зазначають, що вдень 15 липня грози очікуються у Прикарпатті, Закарпатті та південно-східних областях України.

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За даними Укргідрометцентру, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Нагадаємо, вже після 17 липня до України повернеться аномальна спека. За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, вдень температура сягатиме 33 градусів, а на Донбасі та в південних регіонах повітря розпечеться до 36 градусів. Водночас 19 та 20 липня у західних і північних областях пройдуть шквалисті зливи з градом, тоді як на південному сході стрімко зросте рівень пожежної небезпеки в лісових екосистемах.

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