Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 18 листопада

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У середу, 18 листопада, в Україні утримається нетипово тепла, але волога та вітряна погода з дощами й густими туманами в низці регіонів. Детальний прогноз по областях та найбільших містах на 18 листопада — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що погоду в Україні найближчим часом формуватимуть атлантичні циклони: очікується хмарна погода, з періодичними дощами та туманами.

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«Температура вночі 2-7º тепла, вдень 7-12º тепла. Середньодобова температура перевищуватиме кліматичну норму на 5-6º, але комфортного тепла очікувати не варто. Посилений вітер у поєднанні з підвищеною вологістю повітря створюватиме відчуття більшої прохолоди. Тож за температурою це буде радше жовтень, а за відчуттями — цілком листопадова погода», — зазначає синоптик.

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За даними Українського гідрометеорологічного центру, 18 листопада погоду в Україні зумовлюватиме атмосферний фронт.

«З південних напрямків продовжуватиме надходити тепле вологе повітря, спричиняючи й відповідну температуру, приємну як для цієї пори», — повідомляють метеорологи.

Загалом по країні буде хмарно. Очікуються помірні, в Карпатах і на Закарпатті вночі значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом. у більшості південних областей вночі без істотних опадів.

Вітер дутиме переважно південний та зі швидкістю 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і на сході та південному сході країни ймовірні пориви до 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі очікуватиметься від +2 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +8 до +13 градусів вище нуля, у північно-східній частині країни буде дещо холодніше — до +5…+10 градусів тепла.

Погода в Україні 18 листопада / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 18 листопада буде хмарно та з дощами. Вітер дутиме південний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +2 до +7 градусів тепла, вдень очікується від +8 до +13 градусів вище нуля. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +3 до +5 градусів тепла, вдень очікується від +10 до +12 градусів вище нуля.

Водночас синоптики попереджають про густий туман, який зберігатиметься усю ніч та вранці 18 листопада, видимість становитиме 200–500 м. У регіоні оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

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Синоптики попереджають про туман на Київщині 18 листопада / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

На Львівщині 18 листопада погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Балтійським морем, повідомляють синоптики. У регіоні буде хмарно із проясненнями.

Вночі помірний, по півдню території місцями пройде значний дощ, вдень часом невеликий дощ. Вітер дутиме південно-західний та зі швидкістю 9-14 м/с, місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +3 до +8 тепла, вдень очікується від +9 до +14 градусів тепла. У Львові вночі буде від +4 до +6 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +13 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

Синоптики прогнозують 18 листопада у Дніпрі та Дніпропетровській області хмарну погоду з дощем. Південний вітер сягатиме 7–12 м/с, проте вдень очікуються небезпечні пориви до 15–20 м/с — через це в регіоні оголосили перший, жовтий, рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про туман на Дніпропетровщині 18 листопада / © Укргідрометцентр

Температура повітря в області коливатиметься від +2…+7 градусів тепла вночі та до +7…+12 градусів тепла вдень, а у самому Дніпрі вночі прогнозують до +5, вдень стовпчики термометрів покажуть від +9 до +11 градусів вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині 18 листопада буде хмарна погода. Вночі синоптики істотних опадів не прогнозують, проте вранці та вдень очікується невеликий дощ, місцями помірний.

Вітер дутиме південно-західний та зі швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря вночі у регіоні коливатиметься в межах від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +10 до +15 градусів тепла.

На автошляхах області вночі та вранці серпанок, видимість становитиме 1-2 км. В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +14 градусів тепла.

Погода у Харкові

У Харкові та області 18 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду з дощем, який місцями буде значним. Вночі та вранці регіон накриє туман із видимістю 200–500 метрів — через це метеорологи оголосили перший, жовтий, рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про туман на Харківщині 18 листопада / © Укргідрометцентр

Південний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, проте вдень по області місцями очікуються пориви до 15–20 м/с. Температура повітря на Харківщині вночі становитиме +1…+6 тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7…+12. У самому Харкові вночі прогнозують +2…+4 тепла, а вдень — від +8 до +10 вище нуля.

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