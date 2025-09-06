ТСН у соціальних мережах

1154
1 хв

Частину України охопила повітряна тривога: що відомо

Повітряні сили попередили про загрозу балістики з півночі.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Україну в суботу, 6 вереня, в 21:47 охопила масштабна повітряна тривога. Це вже третя повітряна тривога за добу.

Повітряні сили України у Telegram попередили про загрозу балістики.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півночі. Київ — ворожий БпЛА в районі Броварів в напрямку міста» — йдеться у повідомленні ПС.

Нагадаємо, вночі 6 вересня РФ атакувала Україну 91-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Знищено 68 одиниць.

