Частину України охопила повітряна тривога: що відомо
Повітряні сили попередили про загрозу балістики з півночі.
Україну в суботу, 6 вереня, в 21:47 охопила масштабна повітряна тривога. Це вже третя повітряна тривога за добу.
Повітряні сили України у Telegram попередили про загрозу балістики.
«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півночі. Київ — ворожий БпЛА в районі Броварів в напрямку міста» — йдеться у повідомленні ПС.
Нагадаємо, вночі 6 вересня РФ атакувала Україну 91-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Знищено 68 одиниць.