ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
1 хв

Частину України охопила повітряна тривога: де є загроза балістики

Через ризик балістичного удару РФ слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога 16 червня

Повітряна тривога 16 червня

Частину України 16 червня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

“Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!”, — зазначили у ПС ЗСУ.

Станом на 16:43 “почервоніли” такі області:

  • Черкаська

  • Полтавська

  • Сумська

  • Чернігівська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Дніпропетровська

  • Кіровоградська

Нагадаємо, у ніч проти 16 червня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

У низці областей працювали сили ППО. Місцями було дуже гучно.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie