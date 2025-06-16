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Частину України охопила повітряна тривога: де є загроза балістики
Через ризик балістичного удару РФ слід перебувати в укриттях.
Частину України 16 червня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
“Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!”, — зазначили у ПС ЗСУ.
Станом на 16:43 “почервоніли” такі області:
Черкаська
Полтавська
Сумська
Чернігівська
Харківська
Донецька
Запорізька
Дніпропетровська
Кіровоградська
Нагадаємо, у ніч проти 16 червня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
У низці областей працювали сили ППО. Місцями було дуже гучно.