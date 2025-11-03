- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 491
- Час на прочитання
- 1 хв
Частину України охопила повітряна тривога: яка загроза
Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.
Частину України у понеділок, 3 листопада, станом на 10:09 охопила повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram.
У ПС попередили про загрозу балістики.
«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу… Швидкісна ціль на межі Донеччини і Харківщини в південно-західному напрямку… Нові БпЛА на межі Сумщини і Харківщини в південно-західному/південно-східному напрямках», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про посилення української системи протиповітряної оборони новими комплексами Patriot, що стало результатом домовленостей із Німеччиною.