Укрaїнa
491
1 хв

Частину України охопила повітряна тривога: яка загроза

Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Частину України у понеділок, 3 листопада, станом на 10:09 охопила повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram.

У ПС попередили про загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу… Швидкісна ціль на межі Донеччини і Харківщини в південно-західному напрямку… Нові БпЛА на межі Сумщини і Харківщини в південно-західному/південно-східному напрямках», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про посилення української системи протиповітряної оборони новими комплексами Patriot, що стало результатом домовленостей із Німеччиною.

491
