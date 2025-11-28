- Дата публікації
Частину України охопила повітряна тривога: яка загроза
Повітряні сили попереджають про загрозу балістики.
У Києві та низці областей України у п’ятницю, 28 листопада, станом на 12:01 оголошена повітряна тривога!
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
Повітряна тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
«Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку», — уточнили у Повітряних силах.
Нагадаємо, військовий «Флеш» розповів важливі нюанси про ворожі «Шахеди».