Частину України охопила повітряна тривога: яка загроза

Повітряні сили попереджають про загрозу балістики.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повтряна тривога

Повтряна тривога / © ТСН.ua

У Києві та низці областей України у п’ятницю, 28 листопада, станом на 12:01 оголошена повітряна тривога!

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Повітряна тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

«Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку», — уточнили у Повітряних силах.

Нагадаємо, військовий «Флеш» розповів важливі нюанси про ворожі «Шахеди».

