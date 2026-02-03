- Дата публікації
Частину України охопила повітряна тривога: яка загроза
Доповнено додатковими матеріалами
Київ і низку областей України у вівторок, 3 лютого, станом на 9:56 охопила повітряна тривога.
Повітряні сили попереджають про ракети.
«Швидкісна ціль з півночі на Чернігівщину! Ракета повз Чернігів курсом на Київщину! Ракета на півночі Київщини, курс — південно-західний! Ракета з Київщини у бік Житомирщини!» — йдеться у повідомленні у Telegram.
Нагадаємо, попередня повітряна тривога у Києві тривала 7 годин 20 хвилин: вона почалася о 00:24, а закінчилася о 7:44.