Укрaїнa
432
1 хв

Частину України охопила повітряна тривога: яка загроза (мапа)

Загроза балістики з півночі та Криму!

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У неділю, 15 лютого, станом на 19:12 частину України охопила повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram і попередили про загрозу балістики.

«Загроза балістики з півночі! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму!» — йдеться у повідомленні ПС.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Мапа тривог станом на вечір 15 лютого / © alerts.in.ua

