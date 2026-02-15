- Дата публікації
Частину України охопила повітряна тривога: яка загроза (мапа)
Загроза балістики з півночі та Криму!
Доповнено додатковими матеріалами
У неділю, 15 лютого, станом на 19:12 частину України охопила повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram і попередили про загрозу балістики.
«Загроза балістики з півночі! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму!» — йдеться у повідомленні ПС.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!