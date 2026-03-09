- Дата публікації
Частину України охопила повітряна тривога: яка загроза
Загроза застосування балістичного озброєння.
Частину України у понеділок, 9 березня, станом на 16:08 охопила повітряна тривога.
Про це повідомили у Telegram Повітряні сили і попередили про загрозу балістики.
«Загроза застосування балістичного озброєння», — йдеться у повідомленні.
Просимо всіх терміново пройти до укриттів цивільного захисту!
У Києві чути звуки вибухів.
Нагадаємо, вночі армія РФ завдала ракетного удару по багатоповерховому будинку в Харкові. Уже підтверджено вбивство 10-ти людей. Серед них — двоє дітей. Ще четверо мешканців досі вважаються зниклими безвісти.