Укрaїнa
505
1 хв

Частину України охопила повітряна тривога: яка загроза

Загроза застосування балістичного озброєння.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Частину України у понеділок, 9 березня, станом на 16:08 охопила повітряна тривога.

Про це повідомили у Telegram Повітряні сили і попередили про загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння», — йдеться у повідомленні.

Просимо всіх терміново пройти до укриттів цивільного захисту!

У Києві чути звуки вибухів.

Нагадаємо, вночі армія РФ завдала ракетного удару по багатоповерховому будинку в Харкові. Уже підтверджено вбивство 10-ти людей. Серед них — двоє дітей. Ще четверо мешканців досі вважаються зниклими безвісти.

