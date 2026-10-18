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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Частину України заллє зливовими дощами — погода на сьогодні, 18 жовтня

У неділю синоптики обіцяють прохолодну погоду з дощами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Вплив циклонів на погоду в Україні триває

Вплив циклонів на погоду в Україні триває / © pexels.com

Погода в Україні у неділю, 18 жовтня, перебуватиме під впливом циклонічної діяльності. В більшості регіонів очікується похмура погода та дощі різної інтенсивності.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, помірні дощі вночі на Дніпропетровщині, Полтавщині, вдень у південних та більшості центральних областей місцями значні дощі, на крайньому заході країни невеликий дощ.

Вночі та вранці у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Київській областях туман. Вітер північно-східний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на заході та південному заході країни 6-11°, вдень 13-18°, у південно-східній частині 18-23°, в західних областях 9-14°.

Погода у Києві

У неділю, 18 жовтня, у Києві хмарно. Часом дощ. Вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-13° тепла, вдень 14-16°.

Раніше синоптик повідомив, що після 20 жовтня в Україні погода налагодиться — дощі відступять і стане тепліше.

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