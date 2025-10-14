Частину України засипле мокрим снігом: синоптик назвав дати

Сніг / © ТСН.ua

Туман та подекуди мокрий сніг у нічні години очікуються протягом найближчих трьох діб у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Про це синоптик Українського Гідрометцентру Іван Семиліт повідомив у телеефірі.

Синоптик попередив, що через туман на заході України місцями зменшуватиметься видимість на дорогах, тому водіям слід дотримуватися безпечної швидкості руху.

«Загалом у нічні та ранкові години на Закарпатті та Прикарпатті очікується місцями туман. Важливо бути уважними та обережними, бо туман зменшує відстань видимості», — розповів Семиліт.

Щодо мокрого снігу, то синоптик зауважив, що він очікується не всюди, а лише в окремих районах західних областей.

«Ночі стають холоднішими, тож там, де мав би бути дощ, там випадатиме мокрий сніг», — сказав Семиліт.

Нагадаємо, 15 жовтня в Україні переважатиме холодна погода. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що нічні температури подекуди опустяться до нуля і нижче (+1…+4°C загалом). Денна температура становитиме +7…+11°C. Істотні опади у вигляді дощів очікуються лише в Чернігівській і Сумській областях.