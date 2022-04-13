"Часу на зволікання вже немає": Гайдай просить евакуюватися мешканців Луганщини

"Часу на зволікання вже немає": Гайдай просить евакуюватися мешканців Луганщини

Російські війська накопичують техніку біля Рубіжного.

Російські війська накопичують техніку під Рубіжним в Луганській області, не дотримуються "режиму тиші" за всіма напрямками в регіоні.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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Він просить місцевих мешканців евакуюватися. Попри те, що на 13 квітня жодного з п'яти "зелених коридорів" в області не погодили, людей будуть намагатися вивозити із Гірської громади, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька. До слова, від ранку до безпечних регіонів країни прямують 30 мешканців Кремінної.

"Часу на зволікання вже немає. Автобуси стоять в місцях зборів. Багато рубіжан із центральних районів міста виїхати просто не встигли. Тепер вони терплять знущання кадирівців, хоронять рідних та сусідів посеред житлового кварталу, вимушені примусово їхати до Росії, до її північних регіонів. Тому, убезпечте себе, доки це можливо – евакуюйтесь на захід України", - наголосив Гайдай.

Як повідомлялося, у середу, 13 квітня, гуманітарні коридори в Україні не працюватимуть. Їхній роботі перешкоджають окупанти, наголосила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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