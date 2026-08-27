"Часу у Путіна не так багато": експерт пояснив, чому Кремль може поспішати завершити війну

Путін / © Associated Press

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У Кремлі можуть поспішати досягти результату у війні, оскільки затягування конфлікту створює дедалі більше питань у російського керівництва. Документ із вісьмома сценаріями закінчення війни, який нібито містить оцінку лише 7% шансів на перемогу РФ, може показувати, що навіть всередині Росії немає впевненості у заявлених цілях Кремля.

Про це сказав політолог Петро Олещук, пише «КИЇВ24».

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Зокрема, він прокоментував справжність та зміст документа.

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«Я думаю, такий документ цілком міг існувати. Те, що там описано, це достатньо тривіальні речі, які, очевидно, Путін не хоче визнавати. Інше питання — для кого це все злили? Показати російському керівництво, що еліти не дуже впевнені у йго перемозі? Путін це і так знає, тому він поспішає, нарощує удари по Україні, адже „треба перемогу здобути пошвидше“, — каже він.

У реальності, додає Олещук, ситуація, в якій опинився Путін, дуже складна.

«Часу у Путіна лишається не так багато. Він усім пообіцяв, а якщо навесні цієї перемоги не буде, що тоді? Що він розповівідатиме найбагатшим людям у Росії, яких він змушує скидатися на продовження війни, яка очевидно не має сенсу? І не має переможного сценарію. Є більш позитивні, є менш позитивні», — завершив політолог.

Нагадаємо, хакерська група Black8Mirror оприлюднила скриншоти аналітичної записки, яку нібито підготував глава російського «Сбербанку» Герман Греф. У документі розглядаються вісім можливих сценаріїв завершення війни Росії проти України. Найімовірніший сценарій — замороження війни по лінії фронту з частковим зняттям санкцій. Його ймовірність оцінюють у 32%. «Корейський» сценарій — припинення активних бойових дій без формальної мирної угоди — оцінюється у 22%. Затяжна війна ще на 2–3 роки — 15%. Мир на умовах Росії — 12%. Вирішальна військова перевага РФ — лише 7%. Для такого сценарію Росії, за оцінкою авторів документа, знадобилася б нова мобілізація на 300–500 тисяч людей. Компромісний мир — 5%. Мир на умовах України — лише 2%. Ще 5% відведено на так звані «чорні лебеді» — від ядерної ескалації та зіткнення РФ і НАТО до можливого перевороту в Росії.

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