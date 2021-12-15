Чат-ботів стало більше: "Укрзалізниця" розпочала продаж квитків через Facebook та Apple Messages

Пасажири також можуть додавати придбані квитки в гаманці в Apple Wallet та Google Pay.

"Укрзалізниця" запустила свій офіційний чат-бот для продажу квитків в Apple Messages для бізнесу та Facebook Messenger на додачу до запущених раніше Viber та Telegram.

Про це 15 грудня повідомила пресслужба перевізника.

"В Україні буквально декілька компаній, які налагодили офіційну підтримку своїх клієнтів у Apple Messages для бізнесу, тож сьогодні "Укрзалізниця" робить дещо несподіваний для ринку крок і стає одним з першопрохідців у цьому напрямку. Що ж до Facebook Messenger, то це вже звичний для наших пасажирів канал спілкування з "Укрзалізницею", але тепер він стає ще функціональнішим, адже можна прямо з Facebook замовити собі квиток та ланчбокс у дорогу", - заявив керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Зазначається, що за допомогою Apple Messages для бізнесу та Facebook Messenger пасажири "Укрзалізниці" вже можуть купувати квитки на всі потяги далекого сполучення та швидкісні поїзди Інтерсіті+, повертати раніше придбані квитки, дивитися розклад рейсів та онлайн-табло станцій, а також перевіряти, до якої платформи прибуває потяг.

Більше того, "Укрзалізниця" оголосила, що її пасажири тепер зможуть легко додавати придбані в офіційному чат-боті квитки до гаманців Apple Wallet та Google Pay.



Таким чином, наразі придбати квитки можна через Facebook Messenger, Viber або Telegram. Після оплати квитка клієнт може в один клік додати його в гаманець Apple Wallet або ж Google Pay і показати провідникові або стюардові для контролю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Укрзалізниця" не планує у 2022 році підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, натомість готується впровадити більш гнучке ціноутворення.

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