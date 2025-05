ChatGPT, музика, мильні бульбашки та сир: як КМDШ інтегрує штучний інтелект у навчання

Реклама

Як сучасна школа робить гаджети корисним інструментом у навчанні та пізнанні реальності, в сюжеті «Сніданок. Твоя школа» нещодавно розповів засновник мережі приватних шкіл і садочків КМDШ Всесвіт Володимир Козленко. А про практичні приклади інтеграції цифрових пристроїв, спеціальних програм та навіть ШІ на уроках в цьому матеріалі розкажуть викладачки англомовного курсу Science в STEAM школі KMDШ ГРАНD – очільниця кафедри іноземних мов Олександра Сидоренко та вчителька географії Тетяна Мар’юк.

У мережі КМДШ свідоме використання гаджетів – це ресурс для розвитку

Ми часто говоримо про гаджети як про загрозу: вони «садять» зір, розсіюють увагу, викликають залежність. Але реальність складніша. Гаджет – це лише інструмент. І питання не в самому пристрої, а в тому, як і для чого ми його використовуємо. Тож школа може показати, як і коли гаджети можуть допомогти. А щоб це навчання було органічним, важливо вловити момент дитячої цікавості.

Експертки разом викладають англомовний курс Science і впродовж навчального року часто чують від дітей незвичні питання: «А правда, що можна зробити Венома у мікрохвильовці?» aбо «Чи правда, що вірус із відеогри The Last of Us існує і перетворює людей на зомбі?». Сам прояв цієї зацікавленості дає можливість робити програму курсу нестандартною і такою, що справді відгукнеться сучасним дітям.

«Ми не відкидаємо жоден запит, навіть найфантастичніші нісенітниці, а намагаємось разом з учнями знайти наукове підґрунтя або спростування інформації. І саме у цей момент смартфон стає не просто розвагою, а вікном у світ. Гаджет перетворюється на мікроскоп для дослідження явищ, компас для орієнтації в інформаційному потоці або навіть творчу лабораторію, де можна згенерувати музику, створити інфографіку чи написати текст разом зі штучним інтелектом», – розповідає Олександра Сидоренко.

На уроках Science учні найчастіше використовують ChatGPT, різноманітні AI (для генерації музики, картинок та відео), а також платформи Canva and Genially.

Штучний інтелект як помічник і спосіб сформувати навички факт-чекера

ШІ вже пройшов стадію лякалки про «кібермайбутнє» і показав себе як ще один цифровий інструмент, необхідний сучасній людині. Тому в КМДШ дітей знайомлять з можливостями AI-платформ, інтегруючи це в навчальний процес.

Створювати релевантні промпти, аналізувати відповіді AІ, шукати помилки, порівнювати дані – це ті навички, які отримують учні в роботі з ChatGPT. Учні 5 класу вже шукають у ньому ідеї для проєктів, створюють сценарії до відео чи наукових вистав, тренують критичне мислення та вчаться додавати уточнюючі деталі для генерації кращого варіанту відповіді.

Вчити співдіяти з ChatGPT можна на прикладах, які цікаві дітям. У вересні учні шукали найкращий рецепт мильних бульбашок, які не лопаються. Отримавши відповідь, перевіряли її на практиці. А вже у травні учні розробляли власні рецепти сирів з різних куточків світу. Їм довелось не просто отримати відповідь від ChatGPT, а вчитись додавати та модифікувати екстра запити, щоб досягти бажаного результату. Продуктом стала інтерактивна карта на платформі Genially.

«В очах дітей ChatGPT перетворився на реального помічника. Вони навчились не просто отримувати відповіді на питання, а генерувати якісно новий контент. Але є одне «але». Цього помічника потрібно постійно double-check. Адже він такий самий учень, як і наші п’ятикласники, все ще у процесі навчання», — наголосила Тетяна Мар’юк.

Цього року учні КМДШ брали участь у міжнародному проєкті Gizmos STEM Competition. Для нього потрібно було створити відеоролик з розкриттям шляхів вирішення екопроблеми. Доповнити візуал діти захотіли власною піснею. Текст написали без проблем, проте не вистачало музики. Тут і стала в нагоді платформа Mureka AI – разом з наставниками діти дізнались, як з нуля створити мелодію та аранжувати її за допомогою ШІ. І в підсумку цю пісню досі можна почути в коридорах школи.

Canva – не лише для презентацій, а й для спільної роботи над проєктами

Ця платформа для створення візуального контенту допомагає дітям робити презентації для уроків і не тільки. Її опція для спільної роботи не раз допомагала учням КМДШ втілювати нестандартні проєкти. До прикладу, саме в Canva вони разом монтували відео для наукової вистави із іграшками-маріонетками. Також платформа працює в режимі презентації, а це в свою чергу дозволяє дітям набратись досвіду публічних виступів у комфортному середовищі.

«У таких моментах гаджет перестає бути просто «екраном» – він стає простором для творчості, співпраці та самовираження. Це спосіб не лише дивитися на чужі ідеї, а створювати власні: вигадувати, знімати, монтувати, ділитися. І саме тоді гаджет – це не загроза, а можливість. Можливість для дитини говорити сміливо, діяти впевнено й мислити сучасно», — ділиться Олександра Сидоренко.

Наукові квести у віртуальному вимірі

Платформа Genially зокрема дає можливість створити віртуальні квест-кімнати. Учні КМДШ Всесвіт їх люблять, і в таких цифрових інтерактивах діти й не помічають, як перевіряють свої наукові знання. Наприклад, до Halloween Олександра й Тетяна створили для дітей моторошну віртуальну кімнату. Учні мали виконувати наукові завдання від страшних істот із різних куточків світу, а за це отримували цифровий код від валізи з тематичними смаколиками.

«Саме через смартфон учні переходили між завданнями, шукали підказки, взаємодіяли з віртуальними персонажами й застосовували на практиці знання з Science та англійської мови. Телефон допоміг об’єднати навчання, технології та захоплення у формат, який надихає, активізує мислення й приносить справжню радість від процесу пізнання», — зазначила Тетяна Мар’юк

Гаджети – це нова мова, якою говорить сучасний світ. Ми можемо або боятися її, або навчити дітей говорити нею грамотно, креативно й безпечно. Саме тому так важливо не забороняти, а показувати, як гаджет може вести до відкриттів, співтворчості, розуміння складних явищ і формування навичок майбутнього. Бо освіта сьогодні – це вже не лише про знання, а про вміння шукати, аналізувати, створювати і мислити критично. Адже майбутнє – не за кнопками, а за тими, хто вміє натискати їх усвідомлено.

