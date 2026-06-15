Чати щодо виживання та бензин за QR-кодом: як паливна криза змінила життя в Криму

Паливна криза в Криму триває / © Associated Press

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Українські удари по логістичних маршрутах РФ суттєво скоротили постачання пального до тимчасово окупованого Криму, спричинивши ризик ізоляції півострова.

Про це пише Financial Times.

Життя у Криму стрімко звузилося до пошуку пального — мешканці годинами стоять у чергах на заправках, а запаси часто закінчуються ще до того, як люди дістаються колонки.

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У місцевих чатах з’являються поради щодо «виживання» в умовах дефіциту, а у Севастополі мешканці вже змушені використовувати QR-коди для купівлі пального.

Україна посилила атаки на ключові маршрути постачання, які з’єднують окупований Крим із материковою частиною росії через захоплені території. Командир українських Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) заявив: «Україна ізолює Крим найближчим часом».

Під ударами опиняються мости та автомагістралі в районах Чонгару, Армянська та Генічеська, що є критичними пунктами сухопутного коридору.

Аналітики відзначають суттєве падіння транспортної активності. За даними досліджень, середньодобовий рух на ключовій автомагістралі скоротився на понад 40%, приблизно до 6500 транспортних засобів на початку червня.

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Українські удари поблизу ключових транспортних вузлів змушують Росію обмежувати перевезення, зокрема через Керченський міст. Аналітики вважають, що українська кампанія може мати довгостроковий стратегічний ефект. Колишній український підполковник і співдиректор Центру Разумкова Олексій Мельник заявив: «Крим перетворюється на острів для Росії. Історія Криму показує нам, що його дуже легко захопити і дуже важко утримати».

Він додав, що подальше продовження атак може змусити Москву «зробити дуже складний вибір» щодо утримання півострова.

Ситуація у Криму — останні новини

Українські сили оборони на початку червня здійснили серію ударів по мостових переходах, що ведуть з окупованого росіянами Криму на материк. Це суттєво ускладнило логістику армії РФ на Півдні.

Удари по Чонгару були здійснені в ніч проти 7 червня, а також повторно — в ніч проти 9 червня. Мости біля Армянська були атаковані 11 червня.

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Також 8 червня під ударом був міст, що веде з Генічеська до Арабатської стрілки.

Всі вони суттєво пошкоджені, що публічно визнала окупаційна влада Херсонщини, і потребують ремонту. Рух на них зупинили. Росіяни оперативно намагаються налагодити понтонні переправи.

Ситуація з пальним у Криму

Влада пояснює нестачу бензину в Криму «логістичними складнощами» — вони мають на увазі атаки українських безпілотників на трасу, яку в РФ назвали «Новоросія». Цією дорогою проходить один із головних маршрутів постачання палива до анексованого Криму. Кримський міст нині для цього практично не використовується з міркувань безпеки.

31 травня в Криму та Севастополі запровадили талони на бензин. До цього вже продавали за талонами дизель, а також почали обмежувати кількість бензину — «в одні руки» 20 літрів.

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4 червня так званий очільник Криму Сергій Аксьонов повідомляв, що талонів у вільному продажу немає і найближчим часом не буде.

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