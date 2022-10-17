Чаус попередив про ускладнення руху біля Чернігова: що сталося і як дістатися Києва

У Чернігівській області на річці Десна зафіксували підйом води, у зв’язку з чим на переправі поблизу Чернігова триватимуть ремонтні роботи.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні та завтра, 17-18 жовтня, у зв’язку з підйомом води у р. Десна, триватимуть поточні ремонтні роботи на переправі поблизу Чернігова. Очікуються ускладнення в русі переправою", - йдеться в його повідомленні.

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Громадян попередили, що поїздки цими днями, найімовірніше, будуть із затримками. Тому людям радять використовувати альтернативний маршрут за напрямком Чернігів — Київ.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов, відповідаючи на запитання дописувачів, чи існує вірогідність повторного наступу росіян з боку Чернігова, пояснив, що по всій протяжності кордону з Білоруссю немає угруповання військ. За його даними, там лише по дві батальйонні групи на 100-150 кілометрів.

Крім того, у Михайло-Коцюбинській громаді Чернігівщини, яка тимчасово перебувала під окупацією, прикордонники спільно з поліцейськими та нацгвардійцями виявили сховок росіян. Придатні боєприпаси передали Силам оборони України.

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