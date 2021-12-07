Чаус заявив, що втратив слух: через це засідання суду перенесли

Захист просив оголосити перерву, щоб екссуддя зміг пройти діагностику.

Скандальний екссуддя Микола Чаус заявляє, що втратив слух, через що просить перенести судове засідання у своїй справі.

Відповідне клопотання подав один з адвокатів колишнього судді Юрій Денисенко, інформує "Суспільне".

За словами адвоката, Чаус майже нічого не чує. Захист просив оголосити перерву на два тижні, щоб екссуддя зміг пройти діагностику.

"Просимо оголосити перерву, щоб мій підзахисний відвідав ЛОР інститут, де йому зробили би аудіометрію, бо він нічого не чує. Його треба діагностувати і призначити лікування. Ми вчора зібрались в офісі для роботи, він голосно говорив — сам себе не чув. Треба, щоб аудіометрія визначила, чи потрібне йому терапевтичне чи хірургічне втручання", – сказав Денисенко.

Вищий антикорупційний суд задовольнив прохання захисту частково і відклав засідання на тиждень.

Нагадаємо, Миколу Чауса підозрюють у отриманні у 2016 році хабаря - 150 тисяч доларів. Гроші у Чауса знайшли у літрових банках, зокрема закопаних на обійсті. Але тоді судити суддю не встигли, Чаус виїжджає до Молдови, де просить політичного притулку. Врешті його не отримує, і вже навесні 2021 року суддю нібито викрадають у центрі Кишинева. Його місцеперебування було невідоме, але наприкінці липня Микола Чаус з'явився у сільраді на Вінничині.