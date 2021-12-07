Чаус заявив, що втратив слух: через це засідання суду перенесли

Захист просив оголосити перерву, щоб екссуддя зміг пройти діагностику.
Скандальний екссуддя Микола Чаус заявляє, що втратив слух, через що просить перенести судове засідання у своїй справі.
Відповідне клопотання подав один з адвокатів колишнього судді Юрій Денисенко, інформує "Суспільне".
За словами адвоката, Чаус майже нічого не чує. Захист просив оголосити перерву на два тижні, щоб екссуддя зміг пройти діагностику.
"Просимо оголосити перерву, щоб мій підзахисний відвідав ЛОР інститут, де йому зробили би аудіометрію, бо він нічого не чує. Його треба діагностувати і призначити лікування. Ми вчора зібрались в офісі для роботи, він голосно говорив — сам себе не чув. Треба, щоб аудіометрія визначила, чи потрібне йому терапевтичне чи хірургічне втручання", – сказав Денисенко.
Вищий антикорупційний суд задовольнив прохання захисту частково і відклав засідання на тиждень.
Нагадаємо, Миколу Чауса підозрюють у отриманні у 2016 році хабаря - 150 тисяч доларів. Гроші у Чауса знайшли у літрових банках, зокрема закопаних на обійсті. Але тоді судити суддю не встигли, Чаус виїжджає до Молдови, де просить політичного притулку. Врешті його не отримує, і вже навесні 2021 року суддю нібито викрадають у центрі Кишинева. Його місцеперебування було невідоме, але наприкінці липня Микола Чаус з'явився у сільраді на Вінничині.
- Про те, що колишнього суддю викрали українські спецслужби, заявив адвокат Чауса.
- Однак СБУ не коментувала це питання, там відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення в Молдові Чауса.
- Згодом президентка Молдови Санду доручила провести розслідування цієї справи. Своєю чергу глава МВС Молдови заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.
- Дружина Миколи Чауса Світлана звернулася із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка.
- Раніше НАБУ показали погоню за Чаусом. Спецназівці Національного антикорупційного бюро "не могли поділити" Чауса з СБУ.
- Детективи Національного антикорупційного бюро 3 серпня, затримали Чауса у лікарні "Феофанія".
- Чаусу вручили підозру. І відвезли в ізолятор тимчасового тримання.
- 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав для екссудді Миколи Чауса запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.