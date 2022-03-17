Чеченців в Україні був аж один полк і більшість з них вже удобрює наш чорнозем, – Денисенко

Чеченців в Україні був аж один полк і більшість з них вже удобрює наш чорнозем, – Денисенко

Найбільша проблема, яка на нас чекає – масова обробка строковиків, а не війська з-за кордону, переконаний радник міністра внутрішніх справ.

Кремль активно погрожує Україні новими союзами. Мовляв, однією російською армією усе не завершиться й на наші землі прийдуть білоруські, чеченські та сирійські війська.

Утім, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі ТСН зазначив, що це не більше, ніж черговий міф Росії.

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Денисенко додав, що не варто переоцінювати роль сирійців у нашій війні, оскільки це ті люди, які за першої ж можливості шукатимуть шляхів втечі з поля бою у Євросоюз.

Тиждень тому йшлося про 20 тисяч, зараз про 40 тисяч сирійців, але це така ж зараз міфологія, як і велика маса чеченців.

Доповнюючи цю думку, Денисенко зазначив, що до України ввійшов лише один полк чеченців і наразі усі вони "удобряють наш чорнозем".

Водночас він зазначив, що найбільша проблема, яка на нас чекає – масова обробка строковиків, а не війська з-за кордону.

Зазначимо, росіяни "злили" розвідці дані про командирів "кадирівців", які воюють в Україні: одного ліквідовано.

Нагадаємо, радник голові Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські військові зможуть вести активні бойові дії впродовж усього найближчих 10-14 днів. Наразі вони втрачають наступальний потенціал і рухаються за інерцією.

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